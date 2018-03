S. Teresa. Nel 2017 differenziata all'80,83%, esposte alla ditta criticità

S. TERESA. Riunione operativa al Comune di S. Teresa di Riva con il titolare della ditta “Onofaro” e ai responsabili del servizio rifiuti. Il primo dato positivo che emerge riguarda la percentuale di differenziata per il 2017. Gli amministratori comunali avevano chiesto all’impresa di effettuare il calcolo tenendo conto anche del compostaggio domestico (come previsto dalla legge). Risulta così che nel 2017 il dato del 74%, considerando anche il compostaggio, giunge all’80,83% di raccolta differenziata. “Abbiamo illustrato alla ditta le criticità e le segnalazioni che nelle settimane scorse ci sono giunte dalla popolazione – ha spiegato il sindaco, Danilo Lo giudice - inerenti lo spazzamento e la raccolta”. E’ stato verificato che alcuni bidoncini sono privi di chip. Si procederà a mettere l’adesivo per segnalare l’anomalia, dando all’utente la possibilità di recarsi al Centro comunale di raccolta, per sistemarlo e qualora non si provveda la volta successiva si procederà al ritiro del bidoncino stesso. Un’altra criticità è legata al volantinaggio che, se fatto in maniera non conforme, ovvero lasciando in giro interi mazzi di volantini, sarà opportunamente sanzionato. “In modo particolare – spiega il sindaco Lo Giudice - supermercati e attività commerciali dovranno attenzionare le ditte incaricate del volantinaggio perché non saranno più tollerate attività selvagge. Contestualmente si procederà alla riattivazione degli ispettori ambientali secondo la convenzione stipulata lo scorso anno anche per avere un maggior controllo del territorio. Possiamo nel complesso ritenerci orgogliosi dei risultati fin qui raggiunti – conclude il sindaco di S. Teresa - che ci proiettano sicuramente tra i comuni più virtuosi in Sicilia, ma bisogna continuare su questa strada mantenendo la barra dritta e attenzionando sempre tutte le criticità”.