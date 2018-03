Acqualadrone, un villaggio abbandonato. La denuncia di Biancuzzo

Sono diversi gli interventi richiesti dal consigliere della VI circoscrizione, Mario Biancuzzo, per il villaggio rivieristico di Acqualadrone. Molte le problematiche, che secondo il consigliere, affliggono il villaggio della riviera nord e che provocano numerosi disagi ai residenti.

A preoccupare Biancuzzo è innanzitutto la caduta di numerosi massi dal costone roccioso che sovrasta l’unica strada che conduce al villaggio. Oltre alla possibile caduta dei massi,i veicoli in transito devono preoccuparsi anche della possibile caduta delle piante di ficodindia che si trovano sulla rocce e che risultano in una posizione pericolante. Per questo il consigliere della circoscrizione ha chiesto all’Assessore ai Lavori Pubblici la realizzazione di tutti gli interventi per mettere in sicurezza la strada.

Gli automobilisti, inoltre, sono costretti a fare attenzione anche alle numerose buche che si trovano sul manto stradale di via Lungo Mare e che per il consigliere andrebbero ricolmate cosi da non creare pericoli ai mezzi in transito.

Fra gli interventi necessari segnalati da Biancuzzo ci sarebbe anche quello dell’eliminazione della discarica creata alla fine della strada carrabile, dove sono stati gettati grossi copertoni, frigoriferi ed altro materiale che addirittura alcuni vandali avrebbero bruciato.

Per concludere Biancuzzo sottolinea la necessità di stabilire interventi anche per fermare il fenomeno dell’erosione della costa che negli anni ha divorato la spiaggia del villaggio e che ultimamente rappresenta anche un pericolo per le abitazioni dei residenti. Risulta quindi necessario, almeno intervenire temporaneamente con risultano interventi di posizionamento di massi frangiflutti per bloccare almeno in parte la forza delle onde.