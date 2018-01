Acqualadrone:l’erosione avanza. Biancuzzo chiede l’intervento della Regione

Gravissima situazione di pericolo e di emergenza per la pubblica e privata incolumità. Con queste parole Mario Biancuzzo, consigliere della VI circoscrizione descrive la situazione in cui versa il tratto di costa tra Timpazzi e Orto Liuzzo.

A preoccupare il consigliere, in particolare, è la situazione del villaggio di Acqualadrone dove le forti mareggiate di questi giorni hanno provocato ulteriori danni alla costa. Le alte onde, infatti, hanno raggiunto la strada comunale e alcune abitazioni allarmando i residenti del villaggio. Gli stessi residenti che ormai da anni convivono con il rischio idrogeologico e che chiedono interventi.

“Premesso ciò- ha ribadito Biancuzzo- chiedo al Presidente della Regione un autorevole intervento per appaltare e sollecitare i progetti già pronti per l’inizio dei lavori con le somme a disposizione finanziati dal Governo nazionale. Importo di 3.410.000 euro per l’intervento litorale Mezzana – Tono, 350.000 mila euro per la protezione del versante di Acqualadrone,6 milioni e mezzo di euro per il tratto San Saba-Rodia, 3 milioni 336 mila euro per il tratto San Saba- Caporasocolmo”.

Oltre a queste somme per il consigliere esisterebbero anche dei progetti realizzati dalla Protezione Civile per le zone di Marmora, Tarantonio e Orto Liuzzo. Interventi necessari per evitare che l’erosione della costa continui a avanzare.