Tarantonio:le mareggiate distruggono la rete fognaria. L’allarme di Bianzuzzo

Il mare avanza, bisogna fermarlo prima che continui a danneggiare la rete fognaria e le proprietà private. Il consigliere della VI circoscrizione,Mario Biancuzzo, lancia l’allarme circa la situazione in cui versa ormai da mesi la località di Tarantonio.

Come già fatto presente lo scorso 19 gennaio con una nota, il consigliere sottolinea come le forti mareggiate degli scorsi mesi e quelle ancora in corso, hanno spazzato via oltre che la rete fognaria, anche recinzioni, muri ed opere comunali presenti al km 30 della strada statale 113/dir. I residenti della zona, inoltre, hanno segnalato che la tubazione fognaria oltre ad essere stata compromessa dalle mareggiate , risulta anche otturata dalla sabbia e quindi i liquami fognari si disperdano nelle abitazioni vicine.

Nella nota il consigliere, chiede all’AMAM di intervenire per riparare della tubazione situata al km 30 di Tarantonio per evitare pericoli alla salute pubblica.

Ma oltre a questi interventi, Biancuzzo sottolinea la necessità di intervenire su tutto il tratto costiero della riviera nord. Infatti, le mareggiate ormai sono diventate un problema per tutta la zona soprattutto nei tratti di Acqualadrone, Mezzaan, Tono,Mulinello, Casabianca e il tratto San Saba-Rodia_Orto Liuzzo.

Proprio per queste zone, il Comune ha già redatto ed approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico e di erosione del tratto costiero. Per Biancuzzo quanto avvenuto a Tarantonio potrebbe avvenire in qualsiasi località della riviera nord e proprio per evitare pericoli ai residenti è importante intervenire il prima possibile.