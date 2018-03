La denuncia: criticità in Terapia Intensiva e Cardiologia del Policlinico

L’Associazione “Donare è Vita” denuncia carenza posti in Terapia intensiva Policlinico e criticità igieniche al reparto di Cardiologia. Il legale dell’Associazione, l’avvocato Rosa Guglielmo è pronta a presentare un esposto che sottoporrà all’attenzione dell’assessore regionale alla Sanità, Razza, per chiedere immediati interventi. Lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamane nella sala ovale di palazzo Zanca.

“I soli 11 posti disponibili sono insufficienti a coprire l’effettivo fabbisogno di emergenza urgenza che quotidianamente si presenta nella struttura”, ha detto il presidente dell’associazione Donare è Vita, Gaetano Alessandro, che ha aggiunto: “non è possibile assistere, come avvenuto la scorsa settimana, alla morte di malati gravi costretti ad essere trasferiti in altre strutture lontane da Messina”.

Alessandro si riferisce alla morte di Raimondo Tomasello, cardiopatico grave in attesa di trapianto di cuore, che lo scorso 19 marzo è deceduto dopo il trasporto in elisoccorso dal Policlinico di Messina alla terapia intensiva di Caltagirone.

“E’ necessario che il Policlinico provveda a consegnare quanto prima la nuova struttura di Cardiologia, della quale - afferma Gaetano Alessandro - non è dato sapere nonostante i lavori sia stati ultimati. L’attuale reparto di Cardiologia è vetusto e versa in condizioni igieniche proibitive per un locale che dovrebbe essere sterile. Inoltre manca personale infermieristico e le figure degli Operatori Socio Sanitari, nonostante personale interno al Policlinico sia stato avviato ad un corso di formazione ai fini della riqualificazione. E ancora: l’emodinamica è posta troppo distante dal Pronto Soccorso, sarebbe infatti auspicabile che tale struttura venisse posta proprio accanto all’emergenza urgenza o provvedere a bypassare il pronto soccorso nei casi in cui il tempo è una variabile vitale”.

Alla conferenza stampa odierna era presente il dott. Giovanni Egitto in rappresentanza della Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario.