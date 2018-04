Al via nell’Arcidiocesi di Messina il progetto “Cantieri di Lavoro”

Continua l’impegno della Chiesa Italiana nel promuovere il lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale su cui è stata incentrata la 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi lo scorso ottobre a Cagliari e alla quale hanno partecipato i delegati dell’Arcidiocesi di Messina -Lipari - S. Lucia del Mela.

I lavori della Settimana Sociale, tramite il progetto “Cercatori di LavOro” nato in collaborazione con la rete del Progetto Policoro, hanno evidenziato la presenza nel territorio italiano di più di 400 buone pratiche, tra cui molte medie aziende messe in piedi dai giovani e grandi realtà imprenditoriali.

Birrificio Messina, Pastificio Piazza e Coworking GarHub114 sono finora le buone pratiche censite dal Progetto Policoro Messina e presentate a Cagliari. Tre idee di impresa che hanno valorizzato e scommesso sul territorio, attraverso un lavoro sostenibile, solidale e capace di rispettare i tempi di vita delle persone.

La mappatura e la ricerca di questi modelli imprenditoriali non vuole fermarsi e sul cammino di Cercatori di LavOro nasce il progetto “Cantieri di Lavoro” presentato a Salerno in occasione del 3° Seminario nazionale di pastorale sociale.

“Le Diocesi della Regione Siciliana - dichiara Padre Sergio Siracusano, Direttore dell’Ufficio Regionale della Cesi per i Problemi Sociali e il Lavoro e tutor del Progetto Policoro – si sono attivate per cercare altre buone pratiche da censire in modo da fare emergere modelli positivi e virtuosi replicabili nei vari territori. Compito della Chiesa è di intraprendere strade nuove e promuovere l’uomo, il territorio e il suo sviluppo con l’obiettivo di costruire reti comuni che aiutino ad intrecciare percorsi vigorosi e fertili”.

In questo percorso avviato il Progetto Policoro Messina conta sul supporto della Filiera (Confcooperative, Confartigianato, Ucid, MCL, Acli, Cisl, AddioPizzo, Agesci, Azione Cattolica, Libera).

“Il progetto Cantieri di Lavoro – dichiara l’Animatore di Comunità del Progetto Policoro Messina Salvatore Forestieri e delegato alla Settimana Sociale – è una strada che abbiamo deciso di intraprendere per mettere in luce le idee imprenditoriali di giovani che non perdono la speranza, e continuano a scommettere nella città di Messina. Le buone pratiche serviranno a capire che i nostri territori possono essere ancora risorsa per i giovani e per questo vanno stimolati nei loro progetti personali e di impresa. Come Progetto Policoro vogliamo organizzare a tal proposito delle visite guidate per far a conoscere alla cittadinanza queste realtà esistenti, i loro protagonisti e la loro storia. Invito, dunque, tutta la comunità a segnalarci le buone pratiche all’email diocesi.messina@progettopolicoro.it”.