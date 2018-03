Nuova via don Blasco, c'è l'ok del Genio Civile. Verso il via ai lavori

E' un'autorizzazione parziale e quindi parziale potrà essere anche la consegna dei lavori, così come avvenuto per il porto di Tremestieri. Ma, a differenza dell'approdo a sud, i lavori potranno entrare subito nel vivo, pur se solo in un tratto del tracciato, quello compreso tra l'area della piccola velocità e via Maregrosso, curvone Gazzi escluso.

Il via libera era atteso per lunedì, come annunciato dal dirigente uscente del Genio Civile, Leonardo Santoro, ma è stato anticipato di qualche giorno. La prossima settimana, a questo punto, il Comune potrà fare la consegna al consorzio Medil, che si è aggiudicato le opere.