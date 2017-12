Piano per la Polizia Municipale. Il Consiglio approva, la Cisl esulta

Appena approvata in aula Consiliare, in seduta straordinaria la delibera di finanziamento del piano di miglioramento dei servizi di Polizia municipale per l'anno 2017.

La Cisl Fp di Messina, che aveva sollecitato la presenza della maggioranza dei consiglieri oggi, richiamandoli al loro senso di responsabilità, esprime la propria soddisfazione e con Allegra e Contestabile dichiara: “Oggi si è consumato un momento importante per la città di Messina e la Presidenza del Consiglio, i consiglieri presenti in aula e il Collegio dei revisori dei conti hanno dato prova di un alto senso di responsabilità e della vicinanza al Corpo della Polizia municipale, ai suoi lavoratori ed ai cittadini. Ciò fa ben sperare per un miglioramento dei servizi della Polizia municipale”.