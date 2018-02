Fogna intasata in viale Giostra. Da un tombino escono liquami

Alcuni interventi di espurgo sono stati fatti ma il problema non è stato risolto. Dall'ultima relazione tecnica, risulta un intasamento fognario sotto la strada, in via Monte Velino, controviale Giostra, nei pressi della sede della V circoscrizione. I consiglieri della stessa, Franco Laimo e Marcello Cannistraci, hanno più volte sollecitato l'Amam ad avviare la necessaria bonifica.

Da un tombino fuoriescono liquami fognari, che vanno a finire davanti alle case vicine, dove abitano diversi bambini e anche un disabile. Da qui la nuova richiesta di pronto intervento.