Per consentire all’AMAM l’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino della carreggiata stradale, il dipartimento Mobilità urbana e Viabilità ha disposto, dalla data odierna sino a domenica 28, il divieto di transito veicolare in via S. Agostino, nel tratto compreso tra le vie Oratorio della Pace e XXIV Maggio.