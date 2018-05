Colpi di pistola all'auto di un poliziotto, si indaga a 360 gradi

È di un poliziotto l'auto crivellata di colpi nella notte in via Trapani nei pressi dell'incrocio con viale della Libertà. L'agente, in servizio alla Questura di Messina, si è trovato il veicolo, una Lancia Y, ricoperta dai buchi di sette colpi di arma da fuoco. Sul fatto indaga la Squadra Mobile, ai comandi del dirigente Franco Oliverio. Al vaglio diverse ipotesi, dalla ritorsione legata all'attività lavorativa dell'uomo ai motivi personali. Da una prima valutazione non sembra però che il fatto abbia a che fare con il lavoro dell'agente, ma gli accertamenti sono ancora all'inizio. Il veicolo è stato sequestrato e i resti dei colpi sono all'esame della Polizia Scientifica.