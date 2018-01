Asse del mare. Rometta, arriva il sì del Consiglio al ponte con Saponara

Torniamo a parlare di viabilità e lo facciamo concentrandoci sull "asse del mare", una strada parallela alla Via Nazionale che permetta di decongestionare il traffico e migliorare la vivibilità della zona.

Un primo passo era già stato fatto con la realizzazione, e conseguente apertura, del ponte di collegamento tra Rometta Marea e Spadafora. Arriva adesso, con 13 voti favorevoli e 1 astenuto, l'ok del consiglio comunale romettese al progetto per la realizzazione del ponte con Saponara Marittima, inserito nell'ambito della variante della prescrizione esecutiva 7 "Edilizia turistico ricettiva in località Gianpaolo in Rometta Marea".

L'opera si innesterà direttamente sul corso Francesco Saija e prevedrà, tra le altre cose, anche la realizzazione di una rotatoria "strategica" situata dinanzi allo sbocco autostradale di Rometta, l'edificazione di un centro dedicato al tempo libero e una seconda strada d'accesso ai complessi locati nei pressi del torrente Saponara.

"E' un progetto che deve essere osservato con cognizione di causa -ha dichiarato Merlino- va infatti collocato in una visione d'insieme che vede la realizzazione del ponte tra Rometta e Spadafora, nonché di quello con Saponara, diventare un'importante occasione per rivedere la vivibilità sociale, culturale ed economica di Rometta".

Il primo cittadino ha, poi, ricordato anche l'importanza della realizzazione dello svincolo autostradale di Monforte Marina, già finanziato per 15 milioni di euro nell'ambito del Masterplan e in attesa di progetto esecutivo.

Un'opera particolare rilevante, dunque, che rispetterà appieno il "Piano paesaggistico ambito 9" già in vigore dallo scorso 31 marzo.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino romettese, il progetto partirà in tempi brevissimi procedendo con la gara d'appalto e con la conclusione dell'opera stessa già nei prossimi mesi.

Salvatore Di Trapani