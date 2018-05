Ponte Rometta - Saponara. Approvato il piano definitivo, a settembre i lavori

La giunta comunale di Rometta approva il progetto definitivo per il completamento del ponte di Saponara. Ieri la firma della delibera mentre, già per la fine del mese, si attende il progetto esecutivo necessario all'avvio della gara per l'affido dei lavori.

Secondo un primo pronostico, le operazioni per il completamento del ponte di collegamento tra Rometta e Saponara partiranno questo settembre.

Uno strumento particolarmente richiesto che si configura nell'ottica di una viabilità da decongestionare, svolgendo un importante funzione per tutti i paesi vicini. Con il completamento del ponte Rometta - Saponara sarà quindi realizzato il famoso "asse del mare", una strada parallela alla ss113 per un più fluido scorrimento del traffico.

Sinergicamente alla realizzazione del ponte inoltre si attende anche l'approvazione, da parte dell'assessorato urbanistico, della variante che permetterà la realizzazione del centro turistico e delle "rotatorie strategiche" già annunciate in passato nel corso dei consigli comunali romettesi.

