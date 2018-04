A-18, stop ai restringimenti di carreggiata tra Taormina e S. Gregorio

TAORMINA. Sono stati avviati i lavori per eliminare i restringimenti di carreggiata, disposti nel tempo per varie esigenze di sicurezza viaria, nella tratta autostradale A18 Messina-Catania tra la Barriera Catania-S.Gregorio e lo svincolo di Taormina, direzione Messina (lato mare). Per tale obiettivo – finalizzato a rendere fruibile la tratta soprattutto in vista del periodo estivo in cui la circolazione è solitamente più sostenuta – saranno eseguiti, fino al prossimo 18 maggio, alcuni ripristini nella pavimentazione usurata nei punti in cui saranno rimossi i restringimenti. Per questa manutenzione, saranno utilizzate di volta in volta le corsie di emergenza, marcia o sorpasso. In corrispondenza dei cantieri, la viabilità rimane subordinata al limite di velocità di 60 km orari e divieto di sorpasso. Ditta esecutrice, la Costruzioni generali infrastrutture srl di Gravina di Catania. Un ulteriore passo in avanti per liberare la carreggiata dai restringimenti – ha sottolineato il direttore generale, Leonardo Santoro – in modo che la circolazione possa procedere rimuovendo il numero dei tratti di carreggiata che presentano criticità alla sicurezza dei trasporti. Rimane, ovviamente, la deviazione per la frana di Letojanni con il doppio senso di circolazione per la quale – ha evidenziato Santoro - alla luce dei rilievi posti dal Mit, ho incontrato a Roma, nei giorni scorsi, i responsabili dell’emissione del necessario nulla osta ministeriale preventivo al riavvio dei lavori della Conferenza dei Servizi, finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni necessarie affinché la struttura commissariale di Protezione civile, ente attuatore, possa avviare i lavori di messa in sicurezza dell’intero areale.