Maltempo, chiusa la passerella sull'Agrò che unisce S. Alessio a S. Teresa

S. ALESSIO SICULO. A causa del maltempo è stata chiusa dall’Anas, alle 23, la passerella sul torrente Agrò che unisce i lungomare di S. Alessio Siculo e S. Teresa. L’arteria è stata realizzata in via provvisoria in attesa dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte che unisce i due paesi attraverso la Statale 114, dove il traffico è al momento consentito a senso unico alternato. La decisione di chiudere la passerella è stata presa a tutela dell’incolumità degli automobilisti e dei pedoni, per il possibile ingrossarsi del torrente.