Riaperta la passerella che unisce i lungomare di Roccalumera e Furci Siculo

E’ stata riaperta questa mattina la passerella sul torrente Pagliara. I sindaci di Roccalumera e Furci, Gaetano Argiroffi e Matteo Francilia, erano presenti insieme ai vigili urbani dei due centri, alle operazioni di rimozione delle transenne. Si tratta della passerella realizzata nel 2004 dall’Anas al fine di mantenere il collegamento del traffico veicolare tra Roccalumera e Furci durante i lavori di messa in sicurezza del ponte carrabile che unisce i due paesi attraverso la prosecuzione della Statale 114. Da quel momento, ristrutturato il viadotto principale, la passerella venne utilizzata come via di fuga e quale valvola di sfogo nel periodo estivo quando il traffico veicolare aumenta sensibilmente. Nell’estate del 2016, due anni addietro, rimase chiusa per la mancata autorizzazione del Genio civile. Adesso la responsabilità se la sono presa i due amministratori. La strada è stata ripulita e riportata alle originali condizioni anche mediante la ricollocazione dei guard rail e della segnaletica. L’attraversamento rimarrà percorribile fino al prossimo 29 settembre e svolgerà così una utile funzione di decongestionamento del traffico tra i due comuni.