Viale Regina Elena: manto stradale in condizioni disastrose

“Tanti interventi di ricolmatura buche effettuati dalla ditta appaltatrice non sono assolutamente sufficienti per sistemare un manto distrutto non rifatto da troppo anni”. Il vicepresidente della V Circoscrizione, Franco Laimo, ed il collega consigliere, Marcello Cannistraci, segnalano ancora una volta la problematica.

“Il tratto tra la clinica Cappellani ed il Rione Ogliastri sembra una groviera,e gli interventi di manutenzione non risultano efficaci; alle prime piogge siamo punto e a capo”, affermano i consiglieri.

Secondo Laimo e Cannistraci occorre un intervento risolutivo, mediante un appalto lampo che preveda il totale rifacimento di un manto stradale che ormai risulta essere "granulato".

“La stessa segnaletica stradale con queste condizioni della carreggiata, è impossibile da effettuare poiché la vernice non attecchisce a quel suolo ormai rovinato e quasi sabbioso”.