S. Teresa. Controllo del territorio, Patto per attuazione sicurezza urbana

S. TERESA DI RIVA. “Il controllo del territorio è ormai un elemento essenziale della gestione amministrativa di una comunità e proprio per questo motivo abbiamo manifestato l’interesse ad ampliare e migliorare la rete di video sorveglianza avviata nei mesi scorsi.” Queste le dichiarazioni del sindaco di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, che sta procedendo anche con il secondo lotto del progetto di videosorveglianza, questa volta sfruttando le risorse economiche che vengono messe a disposizione dal ministero dell’Interno. “Per i nostri concittadini – spiega Lo Giudice - sapere che la comunità non è abbandonata a se stessa e che c’è un costante controllo e monitoraggio del territorio in sinergia con le forze dell’ordine diventa essenziale. E proprio per questo motivo come Amministrazione stiamo andando in questa direzione, che serve a rendere la comunità più sicura”. L’intesa con la Prefettura riguarda ben 18 Comuni del messinese e rientra nei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”. Nello specifico è un accordo di collaborazione e solidarietà tra Stato ed enti locali finalizzato ad una azione sinergica a tutela dei cittadini. S. Teresa di Riva è l’unico centro del versante jonico messinese che questa mattina partecipa alla cerimonia nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Messina. I “Patti” saranno firmati alla presenza del prefetto, Maria Carmela Librizzi. Gli altri Comuni in prima linea sono: “Cesarò, Caprileone, Caronia, Furnari, Falcone, Milazzo, Mirto, Monforte S. Giorgio, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti, Raccuja, S. Filippo del Mela, S. Teodoro, Ucria, Sinagra e Torregrotta.