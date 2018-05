Dichiarazioni di De Luca, l’Irccs Neurolesi procede legalmente

L’Irccs Neurolesi ha deciso di procedere legalmente contro le dichiarazioni del deputato regionale e candidato a sindaco Cateno De Luca. Di seguito il comunicato firmato da Angelo Aliquò, Commissario Straordinario IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo

«Apprendo, con fastidio, delle dichiarazioni dell’On. De Luca. Dichiarazioni capziose che si appalesano scomposte, calunniose e gravi, soprattutto se a farle è un Deputato regionale, membro della Commissione Regionale Antimafia; attendo, a questo punto, che lo stesso, da pubblico ufficiale, presenti i documenti in suo possesso all’Autorità Giudiziaria e non in una piazza, perché si accertino i fatti nelle sedi competenti.

Ho provato finora a restare e a far restare fuori dall’agone elettorale il Centro Neurolesi, perché noi preferiamo occupare il nostro tempo nella ricerca e nella erogazione di servizi sanitari, che poco o nulla hanno a che fare con questa lotta nel fango a cui i cittadini di Messina sono costretti ad assistere.

Purtroppo, per la seconda volta, sono costretto ad intervenire perché offeso, sia nel ruolo di direttore dell’Istituto, patrimonio di Messina e della Sicilia, sia personalmente, in quanto credo nella responsabilità e nella correttezza dell’azione amministrativa da me posta in essere. E le dichiarazioni rese dall’On. De Luca riverberano in maniera oltremodo pesante sull’azione amministrativa dell’IRCCS.

Così, al fine di difendere una sanità che finora ha funzionato e tutti gli operatori che ne fanno parte, è stato dato mandato ad un legale affinché tuteli l’onore ed il decoro dell’Istituto, contro tutte le volgari dichiarazioni che ledono ed offendono il nostro operato».