Per... Corti Alternativi. Manuela Ventura conquista la "Macina d'oro"

Giunge a conclusione l'annuale edizione di "Per... Corti Alternativi". Il festival, promosso dalla Pro Loco di Villafranca Tirrena sotto la guida artistica di Sebastiano Chillemi e con il patrocinio del comune, è entrato da quest'anno a far parte ufficialmente della kermesse di eventi promossa nell'ambito dell'iniziativa "Primavera Culturale". Diversi i registi, gli attori e i produttori di tutta Italia che si sono riuniti per l'occasione nel comune tirrenico.

E' Manuela Venuto, interprete del corto "Uscire Fuori" di Michele Leonardi, che è andato il prestigioso Trofeo "Pietra Macina D'Oro", indetto dalla compagnia ViviSerro. A premiare l'attrice catanese, già nota per il ruolo da protagonista nella serie tv Rai "Questo nostro amore '80", il presidente di ViviSerro Lino Giacobbe. Premio della giuria tecnica, invece, per il corto "Uscire Fuori".

Altri cortometraggi, riconosciuti dalla giuria tecnica e premiati, sono stati "A cira i san Brasi" di Matteo Arrigo, "L'oro del Sud" di Valerio Filardo, "Malatia" di Domenico Columpsi, "Veneranda Augusta" di Francesco Cannavà e "FiSOlofia" di Nicola Palmeri.

Conquista invece la consulta comunale giovanile, presieduta da Silvana Formica, il corto "Spider Boy" di Linda Fratini. Premiato, infine, dalla giuria popolare il corto "Lettere a mia figlia" di Giuseppe Alessio Nuzzo.

La premiazione si è svolta presso l'aula consiliare del municipio di Villafranca Tirrena, alla presenza delle rappresentanze dell'amministrazione, della Pro Loco e degli stessi partecipanti al contest.

Salvatore Di Trapani