Il Sindaco De Marco presenta il programma di "Villafranca Spiaggia pulita"

E' il Sindaco De Marco a ribadire che stavolta si è "cambiato il passo per rendere accogliente e decoroso il lungomare di Villafranca".

In una lunga conferenza stampa ha presentato ai cittadini la sua visione per la stagione estiva con l'avvio di numerosi cantieri "serve l'aiuto di tutti ecco perché la sinergia con le associazioni è stata fondamentale".

Presente al tavolo anche alcuni esponenti dell'Associazione Il Mare tra le terre che si occuperà di fornire i coni per la raccolta delle sigarette e due pedane in pvc per la fruibilità ai disabili delle spiagge, mentre l'Associazione Italiana Celiachia ha donato una sedia "jobs" per permettere ai disabili di raggiungere il mare.

Sarà invece la nautimar ad occuparsi dello spazio sottostante l'area Pirelli al fine di ridare decoro a quell'area, una strada cieca. Coinvolti anche i pescatori che dovranno occuparsi di mantenere pulita l'area di spiaggia destinata agli stalli dei natanti.

Il Sindaco De Marco, coadiuvato dagli Assessori Giuseppe Cavallaro e Russo, ha spiegato l'impegno profuso per rilanciare il lungomare in attesa dei lavori più impegnativi, già finanziati, e quelli che sono stati anticipati: la rimodulazione della spiaggia, un secondo ripascimento, le mini isole ecologiche - 9 in totale - per il conferimento della differenziata, la pulizia giornaliera dell'area, in maniera ordinaria e straordinaria con i mezzi pesanti, la tinteggiatura della ringhiera.

Sarà una ditta esterna privata a occuparsi della gestione della pulizia della spiaggia al fine di avere un servizio dedicato mentre le associazioni collaboreranno con i commercianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

A ottobre riprenderanno i lavori per la sistemazione dei passaggi pedonali in strada, in parte completati, per la sicurezza dei bagnanti. Saranno poi presentati a breve una serie di iniziative per ravvivare la stagione estiva, sempre in sinergia con le associazioni e le istituzioni regionali.