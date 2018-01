Vincenzo Franza: “Aderiremo ad AssArmatori”

“Guardiamo con grande interesse ed estremo favore alla costituzione di un nuovo strumento di promozione collettiva degli interessi degli armatori, che ingloba in sé anche Fedarlinea e ne supera i limiti, contenendo al suo interno tutto il cluster marittimo”. A dichiararlo è Vincenzo Franza, presidente di Caronte & Tourist Isole Minori, società che gestisce anche il comparto traghetti della Siremar.

“Pur auspicando una ricomposizione della rappresentanza datoriale in ambito marittimo, riteniamo che quella di AssArmatori sia una modalità intercategoriale e confederale - sottolinea l’ingegnere – che, per quanto attiene il trasporto pubblico locale via mare, e in particolare quello destinatario di sovvenzioni pubbliche, si mostra assolutamente idonea alla costruzione di un sistema efficace e incisivo di tutela di diritti e prerogative”.

Proprio in ragione dell’adesione pressoché totale di tutto il segmento del TPL, Caronte & Tourist Isole Minori intende definire a breve la propria partecipazione a tale prestigiosa iniziativa.