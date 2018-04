Vinicio Capossela in concerto a Taormina

Due date speciali in Sicilia per Orcaestra, il nuovo tour sinfonico orchestrale di Vinicio Capossela. Il 12 ed il 14 luglio il tour estivo di Capossela sarà al Teatro di Verdura di Palermo ed al Teatro Antico di Taormina per due appuntamenti con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

La musica di Vinicio Capossela con la sua varietà timbrica e la complessità armonica si è sempre prestata a organici strumentali inconsueti e partiture che hanno beneficiato di grandi penne dell’arrangiamento. Unita all’orchestra sinfonica si dilata, si fa labirinto, le parole si perdono tra ottoni, fiati e violini in un affascinante percorso musicale.

Questo e molto altro si troverà in Orcaestra il tour estivo di Vinicio Capossela che partirà il 7 luglio con la staffetta della Filarmonica Arturo Toscanini, che poi passerà il testimone all’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Entrambe le orchestre sinfoniche sono dirette e arrangiate da Stefano Nanni, da molti anni stretto collaboratore del cantautore. Prevendite online presso i principali circuiti di prevendita: Ticketone, Vivaticket, Geticket, Circuito BoxOffice Sicilia.