Evade dai domiciliari in stato di ebbrezza. Scatta il carcere per un 40enne

Nel week end i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno notato in strada un 40enne filippino, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Condotto in caserma, lo hanno arrestato per evasione. Durante il processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo trasferito in carcere a seguito delle ripetute violazioni del regime detentivo domiciliare.