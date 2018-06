Teatro, 15 candidati alla sovrintendenza. Bernava: "Nessun sequestro di atti"

Sono 15 i candidati al ruolo di sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele, il cui avviso di manifestazione d’interesse è scaduto il 4 giugno. Sarà poi il prossimo Cda dell’Ente a individuare una rosa (o un solo nome) da trasmettere alla Regione.

Punta a restare in pista l’attuale sovrintendente, Egidio Bernava, mentre i nomi più noti di quelli che hanno presentato domanda risultano l’ex presidente del Teatro Maurizio Puglisi, l’ex city manager Gianfranco Scoglio, l’ex direttore artistico del Vittorio Emanuele Lorenzo Genitori, l’ex presidente dell’Atm Gabriele Siracusano.

Il clima non è dei migliori, dopo i postumi di quel che resta del Cda, dopo le dimissioni di Mariangela Pizzo tra botta e risposta di fuoco e che facevano seguito a quelle di Salvatore Jervolino.

Le ferite al Vittorio Emanuele sono di vecchiata data e il clima di divisioni si trascina da troppo tempo e non è mai stato pienamente superato. Se per sostituire Jervolino l’assessore Pappalardo ha già scelto un altro funzionario regionale, per il componente il quota Città Metropolitana è stato deciso, correttamente, di rinviare al dopo 10 giugno, affinchè sia il nuovo sindaco metropolitano ad indicare un nome.

A proposito di vecchie ferite, l’ex presidente del Vittorio Emanuele Maurizio Puglisi ha deciso di pagare la somma decisa dalla Corte dei conti in merito alla vicenda riguardante l’incarico al consulente commercialista (circa 6 mila euro), evitando quindi l’udienza di ottobre. L’ex sovrintendente Saija invece ha scelto la strada dell’opposizione alla sentenza e si presenterà in udienza.

Nel frattempo il sovrintendente Egidio Bernava smentisce il sequestro di atti al Vittorio Emanuele “Non c’è stato alcun sequestro nuovo di documentazione. L’ultimo risale ai primi giorni di maggio ma non è un sequestro, quanto una richiesta di documenti firmati dalla precedente gestione ed in ogni caso quella è notizia che tutti gli organi d’informazione, compresa Tempostretto ha già dato un mese fa”

Rosaria Brancato