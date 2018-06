Rometta, inaugurata l'area polifunzionale Giva. Una risorsa per il territorio

Una nuova risorsa per il territorio, dalla protezione civile G.I.V.A. che domenica scorsa ha inaugurato l'area polivalente di Rometta Marea. Diverse le autorità presenti, dall'amministrazione comunale di Rometta al completo ai sindaci di Valdina, Roccavaldina e Villafranca Tirrena oltre alle rappresentanze regionali e provinciali della protezione civile.

Circa 200 i cittadini intervenuti, segno di un forte riscontro ottenuto col territorio. All'inaugurazione presente anche il Club Kiwanis "Zancle" di Messina, che per i più piccoli ha messo a disposizione dei giochi gonfiabili.

"Siamo davvero entusiasti della calorosa partecipazione registrata -spiegano i portavoce Giva- non avremmo mai immaginato di vedere coinvolte tante persone, questo non può che farci piacere. L'area polifunzionale nasce come servizio per la cittadinanza, come un punto di ritrovo per tutti. Abbiamo già dato disponibilità alle associazioni e tutti coloro che volessero usufruire dei nostri locali, tutti insieme possiamo far crescere questo progetto e insieme possiamo usufruirne al meglio".

Tanti gli anni di lotte, spesi in un impegno giornaliero per la bonifica dell'area polifunzionale che sorge presso i locali dismessi della stazione ferroviaria di Rometta Marea. Un lavoro costante che, grazie ai tanti volontari intervenuti, inizia adesso a dare i suoi frutti. Al momento i locali disponibili constano di diversi tendoni e di un modulo container ma, già nel prossimo futuro, si pensa ad un espansione delle strutture disponibili.

"Dedicheremo l'area polifunzionale a Salvatore Rago, un nostro volontario ed ex carabiniere venuto a mancare troppo presto a causa di un brutto male. Il suo era un supporto giornaliero, non mancava mai di trascorrere del tempo con gli altri volontari e al lavoro presso la sede -hanno aggiunto i portavoce Giva- A tal fine abbiamo già concordato l'intestazione non solo come volontario ma anche come carabiniere, al più presto speriamo di poter dedicare alla sua memoria un nuovo incontro".

Molto sentito, l'intervento della famiglia Rago e in particolar modo della figlia che lo ha voluto ricordare con un intervento.

Salvatore Di Trapani