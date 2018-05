Torregrotta, torna la crisi idrica? Plesso Bucceri di nuovo senza acqua

Torniamo a parlare nuovamente di Torregrotta e delle criticità che affliggono la fornitura idrica. E' ancora una volta dal complesso residenziale Bucceri che giunge l'allarme, con una denuncia da parte dei residenti che ormai dal 30 aprile lamentano una scarsa pressione nelle tubature e i rubinetti a secco in diverse fasi della giornata. Già lo scorso anno avevamo trattato la questione, rilevando gli interventi da parte dell'amministrazione e del consiglio comunale.

"Il problema si ripresenta sempre nello stesso periodo -spiega uno dei condomini del plesso- ma quest'anno non vogliamo arrivare a patire la mancanza d'acqua sino ad estate inoltrata, o anche oltre. Recatici presso gli uffici comunali ci è stato comunicato, prima, che non era possibile fosse presente la problematica. In seguito ci è stato detto che si stavano effettuando delle prove sui serbatoi. Nonostante tutto, ad oggi, ci ritroviamo nel migliore dei casi con un filo d'acqua e diversi condomini stanno provvedendo a munirsi non di uno bensì di due serbatoi. In molti inoltre -ha concluso- siamo costretti a trasportare giornalmente bidoni pieni d'acqua, ritrovandoci con problemi alla schiena a causa dell'enorme sforzo fisico".

Un situazione che ha già risvegliato la polemica, forse mai acquietatasi, paventando già la possibilità di un'azione legale da parte dei condomini.

Secondo quanto riportato nel corso degli ultimi consigli comunali, la soluzione al problema starebbe nell'allaccio alla rete idrica del pozzo di contrada Benefizio. Un'operazione, questa, non ancora effettuata ma che ha già visto attivarsi i tecnici del consorzio Acavn e del comune. Già effettuato un sopralluogo preliminare, al fine di individuare una via comune, affiancato da diversi incontri tra il presidente del cda Acavn e il vice sindaco torrese.

Salvatore Di Trapani