Instant Poll: M5S primo partito, centro-destra avanti, scende il Pd

Chiuse le urne ed in attesa dei dati reali, quelli che cominceranno ad affluire dopo la mezzanotte, è tempo di instant poll, basati cioè sulle telefonate o sui contatti a chi ha votato. Le forbici sono almeno di due punti per tenere conto di eventuali margini di errori e non si tratta di numeri ancora basati sullo spoglio ma finora questo tipo di sondaggi hanno dimostrato di essere attendibili. LA7, Rai e Mediaset si sono affidati a società diverse e i dati differiscono gli uni dagli altri di alcune percentuali ma in linea di massima confermano la “classifica” tra le forze in campo.

INSTANT POLL DI LA7 (FONTE SWG)

M5S- 28,8- 30, 8

F.I- 13,5-15,5

LEGA 12,3-14,3

FdI- 4,4- 5,4

Noi con l’Italia-Udc 1,8- 2,4

PD- 21,0- 23,0

+Europa 2,8- 3,4

Civica Popolare 0,4- 1,0

Italia Europa Insieme 0,5- 1,1

Liberi e Uguali 5,2- 6,2

Potere al popolo 1,4- 2,0

Casa Pound 0,3- 0,7

Popolo della famiglia 0,1- 0,5

Gli instant poll della Rai attribuiscono al M5S una percentuale che va dal 29,5 al 32, 5% , percentuale prevista anche dai sondaggisti Mediaset 29,0- 33,0%

Di contro il Pd sarebbe rispettivamente ad un 20,0-23 per la Rai ed un 17,5- 21,5% per Mediaset.