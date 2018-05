La Waterpolo Messina chiude la stagione a Catania

Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Waterpolo Messina che questo pomeriggio a Catania affronterà l’Orizzonte, formazione che guida la classifica e grande favorita per la vittoria dello scudetto che verrà assegnato tra una settimana nella Final Six di Firenze.



Per la compagine peloritana, il cui destino è stato quello di retrocedere, visto l'ultmo posto occupato con soli tre punti all'attivo, sono pesate le sconfitte casalinghe contro Firenze e Cosenza e, al termine di questi ultimi 32 minuti, sarà tempo di analizzare le cause che hanno portato alla retrocessione cercando di individuare, ove possibile, ciò che c’è da salvare.