La Waterpolo Messina saluta Agnese D'Amico che vola a Firenze

Archiviato il massimo campionato femminile di pallanuoto è già tempo di mercato con Messina che perde una pedina che lo scorso anno era stata presentata come un vero colpo di mercato.

Dura infatti meno di un anno l'avventura in riva allo Stretto del difeonsore catanese classe '94 Agnese D'Amicoche vanta, nel suo curriculum, diverse convocazione con il setterosa di Fabio Conti. L'atleta, brava sia nella fase di difesa che di attacco, dopo tre stagioni a Cosenza e una nel Messina, da poche ore è una giocatrice del Rapallo così come annunciato dallo stesso presiente della società viola Enrico Anonucci.

“Agnese è il primo rinforzo, il primo passo per affrontare e migliorare l’annata appena trascorsa – commenta il patron della società con sede a Firenze - Un’annata che ci ha regalato grandi soddisfazioni, per cui non posso che ringraziare tutte le giocatrici e lo staff per l’impegno, il lavoro, la dedizione che hanno portato a questo traguardo che per noi non è un punto d’arrivo, ma di partenza“.