Carabinieri a Piazza Cairoli per garantire la sicurezza dei cittadini

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, nel corso del week end, hanno effettuato un servizio di prevenzione in Piazza Cairoli e nelle vie limitrofe del centro cittadino. Nei servizi sono stati impiegati una Stazione Mobile, cui i cittadini potevano rivolgersi in caso di necessità ed alcune pattuglie di militari che hanno vigilato a piedi il centro cittadino supportate dalla presenza della gazzelle e dai servizi di carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile e da personale in abiti civili del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Messina centro.

La presenza di numerosi giovanissimi che utilizzano piazza Cairoli come luogo di ritrovo, principalmente nei pomeriggi del week end, nelle ultime settimane aveva portato ad alcuni episodi di liti e discussioni tra gruppi di ragazzi, spesso per futili motivi, il più grave dei quali era avvenuto un sabato pomeriggio di metà aprile quando un gruppo di giovani aveva aggredito dei coetanei causando delle lesioni ad un minore. Alla luce del sempre maggiore afflusso di giovani, di cittadini e di turisti che, con l’arrivo della bella stagione, frequentano il centro sono stati predisposti i servizi preventivi dell’Arma al fine di garantire a tutti la massima cornice di serenità e sicurezza per godere a pieno della piazza e delle vie del centro cittadino. L’impegno dell’Arma proseguirà anche nelle prossime settimane con analoghi servizi preventivi.