Controlli alla movida. I carabinieri denunciano 12 persone

Guidava un motorino senza patente e assicurazione, in evidente stato di ebbrezza. Un pregiudicato 31enne, durante un controllo, ha spintonato un carabiniere ed è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro. Il motorino è stato sequestrato e sono state elevate pesanti sanzioni.

E' uno degli esiti dei controlli fatti dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, con 12 pattuglie negli svincoli di Boccetta, Centro e Gazzi e in centro città. Denunciate due persone e ritirate loro le patenti per guida in stato di ebbrezza, due perché alla guida con musica ad altissimo volume, due perché in possesso di coltelli e arnesi vari, tre perché in evidente stato psicofisico alterato e tre perché alla guida senza patente. Segnalati, poi, dieci consumatori di stupefacenti.

Elevate diverse contravvenzioni, in particolare due per guida senza patente e tre per mancanza di assicurazione. Cinque vetture sono state sequestrate.