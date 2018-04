Droga e furti a Rometta e Milazzo. Denunce e arresti

Guidava il motorino senza patente e, alla vista dei carabinieri, è scappato. Dopo un breve inseguimento per le vie di Rometta, è stato arrestato e posto ai domiciliari un 22enne, per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre a Rometta, lungo la strada arginale al torrente Boncoddo, un 20enne del posto e un 21enne di Spadafora sono stati l’uno arrestato (ai domiciliari) e l’altro denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Stavano prelevando due bilancini di precisione ed un involucro contenente circa 24 grammi di marijuana nascosta in un’aiuola ai piedi di un albero di palma. La successiva perquisizione personale e domiciliare, permetteva di rinvenire ai militari operanti altri 22 grammi circa di marijuana nella disponibilità del solo arrestato, nonché la somma in denaro contante di 287 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente ed i reperti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Al parco Corolla, invece, una 34enne messinese è stata arrestata per furto aggravato, dopo aver rubato capi sportivi per un valore di circa 100 euro. Anche per lei i domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno anche segnalato alla Prefettura di Messina cinque persone quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di droga che era detenuta per uso personale.