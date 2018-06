Welcoming Europe: "La solidarietà non è reato"

Il 20 Giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c'è una storia che merita di essere ascoltata.

“Mentre il governo italiano chiude i porti e criminalizza quanti si spendono nel salvataggio e nell'accoglienza di donne e uomini nel mar Mediterraneo – si legge in un comunicato del Circolo Arci Thomas Sankara -noi sosteniamo che LA SOLIDARIETA' NON E' REATO. #apriteiporti #WithRefugees”.

Programma della giornata

- ORE 18:00 Piazza Cairoli

La narrazione della realtà

ONG e solidarietà, ingressi legali e corridoi umanitari, abusi e violazione dei diritti umani, porti aperti e diritto del mare

presentazione della campagna europea WELCOMING EUROPE (http://welcomingeurope.it) che prevede la raccolta di 1 milione di firme di cittadini europei. Attraverso l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) si invita la Commissione europea a presentare un atto legislativo.

- ORE 19:30 Chiesa di S.Elia (via S.Elia, 45)

S. Messa

- ORE 21:00

Azione simbolica al Porto: un muro di barchette di carta

Promosso da

Circolo ARCI Thomas Sankara

Caritas Diocesana

Ufficio Diocesano Migrantes

Comunità di S.Egidio

CGIL Messina

Hanno aderito

ANPI Sezione Comunale Aldo Natoli

Azione Cattolica - Messina

Terra di Gesù Onlus

Articolo UNO MDP

CittadinanzAttiva Messina

CMdB - Cambiamo Messina dal Basso

Rifondazione comunista Federazione di Messina

Potere al popolo

Anymore Onlus

Presidio di Libera a Messina "Nino e Ida Agostino"

UISP Messina

Emergency

Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Cappellania Filippina

Cappellania Srilankese

Segretariato attività ecumeniche Gruppo locale Messina

Chiesa cristiana Avventista di Messina