Il workshop su "Immigrazione: il ruolo del Centro per l'Impiego nei percorsi di integrazione", svoto in collaborazione con Anpal Servizi {struttura in house dell'Agenzia Nazionale per le politiche Attive per il Lavoro) mira ad informare sui percorsi per sostenere migranti nelle fasi di inserimento lavorativo e sul ruolo degli attori pubblici e privati che partecipano attivamente ai processi di integrazione. In questo processo, ruolo strategico lo svolge proprio il servizio pubblico per il lavoro: le azioni per l'integrazione lavorativa e l'inclusione di soggetti migranti rappresentano oggi una sfida dal punto di vista programmatolo, organizzativo e tecnico; ma sfidano, soprattutto, le singole organizzazioni, in quanto superano i confini istituzionali e impongono una logica di sistema, che connette e valorizza i contributi di numerosi e diversificati attori, quali i servizi sociali, aziende profit e non profit, associazioni e i centri per l'impiego. Durante l'incontro sono stati presentati i risultati di "Percorsi", progetto del Ministero del Lavoro e Anpal Servizi per integrazione socio-lavorativa di minori non accompagnati e giovani migranti, nello svolgimento del quale Messina ha svolto un importante ruolo, risultando in Sicilia tra le più efficaci nell'inserimento di giovani migranti. Obiettivo dell'intervento di Anpal $ervizi è la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta e a giovani migranti fino al compimento del 23° anno d'età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della 'dote individuale", con la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l'erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all'Inserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso l'autonomia {formazione on thè job, tirocinio,), attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati e individuali.