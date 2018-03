X Congresso Uiltrasporti Messina: “Il nostro impegno: sviluppo e crescita della Sicilia”

“Il nostro impegno: sviluppo e crescita della Sicilia”. Sarà questo il tema centrale del X Congresso territoriale della Uiltrasporti di Messina-Caltanissetta-Enna che si svolgerà il prossimo martedì 20 marzo nel Salone degli specchi dell’ex Provincia a partire dalle 9.30.

Il Congresso sarà occasione di analisi e dibattito sui tanti fronti caldi su cui Uiltrasporti è impegnata quotidianamente e di confronto con le Istituzioni che in queste partite giocano un ruolo. Focus su Ferrovie e navigazione nell’area dello Stretto, autostrade, trasporto pubblico locale, Multiservizi, servizi di igiene ambientale, le battaglie per salvare i posti di lavoro che in questi anni Messina ha rischiato di perdere, le nuove sfide per una città che non vogliamo sia più definita la Cenerentola della Sicilia.

I lavori del Congresso saranno presieduti dal segretario generale della Uil di Messina, Ivan Tripodi, le conclusioni saranno affidate al Commissario Straordinario Uiltrasporti Sicilia, Agostino Falanga.