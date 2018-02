In prossimità del carnevale, oggi 3 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica 4 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la Parrocchia “San Camillo”, il gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” , in collaborazione con il M.A.S.C.I. 1 - Il Faro e con l’Ufficio Missionario Diocesano, diretto da Mons. Francesco De Domenico, organizza la XV Fiera del Dolce, Mostra e Sorteggio di Beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto per sostenere la Casa d'Accoglienza "Madre Veronica" (Messina) per donne straniere e i loro bambini, gestita dall'associoazione "S. Maria della Strada".