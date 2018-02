Zona Zir al buio, la segnalazione di Fare Verde

I responsabili provinciali di Fare Verde Messina Piero Gatto e Liana Cannata segnalano come ormai da parecchio tempo la via Orso Corbino zona Z.I.R risulti quasi completamente al buio, dei circa 70 lampioni installati ne risultano funzionanti solo cinque o sei. La questione rappresenta un fattore di pericolosità sia per gli automobilisti che per i pedoni che giornalmente transitano dall'importante arteria visto che nella strada insistono varie e numerose attività lavorative, senza considerare che questa situazione può incoraggiare atti di microcriminalità che trovano nel buio un prezioso alleato. Fare Verda invita quindi chi di competenza ad intervenire