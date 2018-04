L’Altra Messina, 13 puntata: EDUCAZIONE CIVICA

Educazione civica, rispetto dei diritti e dei doveri: garanzia di libertà. È questo il tema della 13esima puntata della trasmissione condotta da Anthony Greco e Daniela Conti con Francesca Stornante. Educazione civica come materia che a scuola non si studia più, come rispetto delle regole e del prossimo, come sensibilizzazione a prendersi cura dei beni comuni. Siamo andati all'Oratorio San Matteo per raccontare una realtà che cerca di crescere bravi cittadini.

Poi Amarcord con Nino Principato per un tuffo nella Messina di ieri. E il consueto spazio dedicato alla cultura con l'idea del Museo del Mare