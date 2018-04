L’altra Messina, 14 puntata: L’ARTE RISVEGLIA L'ANIMA

L'arte in tutte le sue forme. L'arte che impreziosisce la città, l'arte che è evasione e creatività. È questo il tema della 14esima puntata della trasmissione condotta da Anthony Greco e Daniela Conti con Francesca Stornante. In studio la direttrice del Museo Regionale di Messina Caterina di Giacomo e l'architetto Gianfranco Anastasio che hanno parlato di questa seconda vita del museo messinese, risorto con l'inaugurazione della nuova sede. Siamo andati ala Liceo Artistico Ernesto Basile che è una fucina di talenti e fantasia. Abbiamo viaggiato tra le opere di Ranieri Wanderling e Michele D'Avenia e abbiamo fatto un'incursione nello studio milanese di Togo.

Poi Amarcord con Nino Principato per un tuffo nella Messina di ieri. E il consueto spazio dedicato alla cultura con lil progetto di un Museo della storia del Cinema e dello Spettacolo con Nino Genovese.