Arriva la birra alla spina, il Birrificio cresce e guarda agli Stati Uniti. VIDEO

Un altro piccolo ma importante traguardo per il Birrificio Messina. La birra adesso è anche alla spina, in città sono intanto due i locali che hanno già acquistato i fusti per spillare la Birra dello Stretto e portarla direttamente a tavola con il suo profumo inconfondibile. «Abbiamo fatto un investimento per riuscire a rispondere anche a questa richiesta che ci arrivava dal mercato, tanti locali ce l’hanno chiesto e adesso siamo riusciti a farlo» spiega Mimmo Sorrenti, presidente della cooperativa dei Quindici.

Dopo un anno e mezzo di lavoro il Birrificio ha prodotto 3,5 milioni di bottiglie di birra, ha superato quelle che erano le aspettative iniziali degli stessi soci, ma adesso si punta ad aumentare le vendite di almeno il 20% in questo 2018.

Intanto, dopo le principali città italiane, il gusto delle birre messinesi hanno conquistato il mercato di Malta, ma l’obiettivo è ancora più ambizioso. «Abbiamo ricevuto delle richieste dall’America, stiamo trattando per fare arrivare le nostre birre e il nostro marchio in ben 15 stati americani. Adesso puntiamo ad andare oltre oceano. E speriamo però di poter continuare a contare sempre sull’affetto e sull’orgoglio dei messinesi» ha commentato Sorrenti.

Intanto questa sera la birra del Birrificio Messina sarà protagonista dell’evento che il Centro Multiculturale Officina ha organizzato per festeggiare il Saint Patrick Day. Perché i messinesi scelgono Birrificio Messina.