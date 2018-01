L’ass. Alagna dopo il sopralluogo alla Crispi: “Non c’è pericolo di tossicità. Le lezioni continuano”. IL VIDEO

Genitori tacciati di procurato allarme? L’assessore alla Pubblica Istruzione Federico Alagna smentisce ogni insinuazione: “Comprendo la preoccupazione dei genitori e mi attiverò da subito perché gli ambienti tornino puliti in tempi brevi”.

E continua: “Dal sopralluogo congiunto con l’Asp e l’Arpa è stato escluso il pericolo di tossicità delle polveri. Attendiamo, però, la relazione scritta per avere maggiori dettagli. Per il momento le lezioni non verranno sospese”.

Silvia De Domenico