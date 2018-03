Al Centro Nemo Sud arrivano i "Supereroi". IL VIDEO

5 anni fa NeMO SUD apriva le sue porte i pazienti. Più di 3.000 i volti sino ad oggi conosciuti dagli operatori del Centro.

3.000 persone con malattia neuromuscolare che al NeMO SUD ha trovato accudimento, conforto e risposte alle loro domande.

“Abbiamo voluto celebrare, con entusiasmo e sorriso, gli eroi silenziosi che ogni giorno abbracciamo in corsia. Da 5 anni. Gli operatori del Centro – spiega Letizia Bucalo - hanno indossato i panni di supereroi. Ma i veri supereroi restano i pazienti e le loro famiglie. Sono loro ad aver trasformato infermieri, terapisti, medici e operatori in danzatori, videomaker, coreografi, attori. Sono loro che, donando a NeMO fiducia, ci hanno dato modo di scoprire e ritrovare risorse che credevamo di non possedere. Una giornata in cui la creatività ha donato sollievo ai dispiaceri. Una di quelle giornate in cui davvero possiamo renderci conto di quanto poco basti per diventare supereroi”.