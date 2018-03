Furci. Il candidato sindaco Francesco Rigano aderisce a Sicilia Vera VIDEO

FURCI SICULO. Le grandi manovre in vista delle elezioni amministrative, ormai prossime, sono già entrate nel vivo. Al momento l’unico candidato a sindaco è l’avvocato Francesco Rigano, capogruppo di minoranza (già vicesindaco nella passata legislatura). Rigano ha annunciato l'adesione a Sicilia Vera, il Movimento che fa capo al deputato regionale Cateno De Luca ed ha segnato le linee guida del suo programma, indicando i criteri di massima in vista della formazione della lista che lo supporterà. Il competitor dovrebbe essere l’ex consigliere provinciale Matteo Francilia, già candidato a sindaco cinque anni addietro (manca tuttavia l’ufficialità) contro il sindaco uscente Sebastiano Foti. In quell’occasione Rigano e Francilia erano insieme. “La nostra – spiega Rigano – è una squadra alternativa all’Amministrazione uscente che ha portato il paese al disastro”.

Carmelo Caspanello