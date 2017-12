Galleria in festa: ecco il Natale delle associazioni messinesi. IL VIDEO

Fieri di Essere, Fuori di Me, Leo Club, Atreju, Fare Verde, Soccorriamoli, Leali, Kastalia, La Messina che vogliamo: ecco le associazioni che ieri sera hanno animato la Galleria Vittorio Emanuele. Prima il concerto del coro “I Mirabili” poi le attività ludiche, le esibizioni degli artisti di strada e le iniziative portate avanti dai giovani delle diverse associazioni messinesi che hanno risposto alla chiamata della IV Circoscrizione. A promuovere l’evento in prima linea oltre al presidente Francesco Palano Quero anche i consiglieri Maria Fernanda Gervasi e Daniele Travisano.

Ad un anno dalla rinascita della Galleria Vittorio Emanuele, celebrata nel 2016 con un concerto promosso dall’allora assessore Daniela Ursino, ecco un nuovo “Natale in Galleria” che ha avuto ancora una volta l’obiettivo di rendere questo luogo fruibile e aperto ai messinesi.

Silvia De Domenico