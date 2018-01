Giallo Bottari, 20 anni dopo la scomparsa: la Casa dello Studente porterà il suo nome. IL VIDEO

Una fiaccolata per ricordare. Perché la luce non si spenga su quello che ancora oggi, dal quel maledetto 15 gennaio del 1998, è ancora un mistero. Anche l’Ersu tiene accesa la fiaccola della memoria dedicando al professore tanto amato dagli studenti la loro Casa di via Cesare Battisti, che proprio il prossimo settembre dovrebbe riaprire ai giovani universitari.

Silvia De Domenico