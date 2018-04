Messina capitale del gusto per un giorno: arriva “Marina del Nettuno Gourmet”. IL VIDEO

Appuntamento con il gusto lunedì 9 aprile dalle 18.30: vini doc (Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari), chef stellati o premiati dal "Best in Sicily” e le migliori aziende agroalimentari della provincia. Tutto in unico evento il cui vero protagonista sarà il territorio e le sue eccellenze.

A fare da cornice a questa prima edizione il panorama unico dello Stretto di Messina.

Un progetto nato dalla passione per le eccellenze, meglio se del territorio, e dall’incontro fra il club messinese e il giornale on line “Cronache di gusto”, partner storico del Taormina Gourmet.

Ecco come accedere all’evento: prenotazione obbligatoria e costo del ticket a 15€ all’ingresso. I cancelli apriranno ai visitatori, curiosi ed addetti ai lavori a partire dalle 18.30.

Silvia De Domenico