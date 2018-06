In viale Principe Umberto a Messina, i cittadini, esasperati, si sono visti costretti a pulire la loro strada da tempo lasciata sporca. Sotto il cumulo dei rifiuti appare, poi, un tombino per la captazione delle acque piovane del tutto intasato, con le prevedibili conseguenze in caso di pioggia. Segnalato su Whatsapp Tempostretto al 366.8726275. Memorizzate questo numero è segnalate anche voi.