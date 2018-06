Opera d’arte a Villa Quasimodo: il 28 giugno il Rotaract festeggerà un anno di affidamento. IL VIDEO

Sarà un’opera d’arte in ferro, realizzata dall’artista Fabio Pilato, a mettere la ciliegina sulla torta a questo anno di affidamento della Villetta Quasimodo. Il Rotaract Club Messina festeggerà questo traguardo il prossimo 28 giugno presentando l’opera alla città. Sarà anche l’occasione per il presidente del club, Gabriele Fiumara, di tirare le somme su questo anno di presidenza che volge al termine. L’1 luglio 2018, infatti, si concluderà il suo mandato e il testimone passerà a Marialudovica Carerj.

L’impegno di Fiumara, in questo anno sociale, si è incentrato principalmente sulla grossa “sfida” di riqualificare la villetta: “Tutto è nato dopo il mio insediamento come presidente – racconta Gabriele – ho voluto accettare questa sfida e riuscire in qualche modo a ridonare questo spazio alla città. Dopo diversi tentavi siamo riusciti ad ottenere l’adozione firmata dal dirigente Domenico Manna per la durata di 1 anno. Dall’ottobre del 2017, data del nostro primo intervento sul piccolo polmone verde cittadino, con il club abbiamo organizzato diversi incontri per la pulizia e ridipinto le panchine e i muri pieni di sgradevoli graffiti.

Un ultimo intervento è stato quello della donazione di 4 bidoni da 120 litri, acquistati con fondi del club, per la raccolta differenziata e la collocazione di diversi cartelli contenenti piccole regole di civiltà.

Questi e molti altri - continua Fiumara - sono stati gli interventi effettuati fino ad oggi".



Silvia De Domenico