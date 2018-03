Parcheggi in via Garibaldi. Non c'è ancora lo studio di fattibilità promesso. VIDEO

"Abbiamo bisogno di parcheggi e ne abbiamo bisogno subito: non possiamo attendere oltre". Lanciano un nuovo appello per far sentire la propria voce di fronte ai ritardi dell’amministrazione Accorinti i commercianti di via Garibaldi riuniti nell'associazione presieduta da Lillo Valvieri.

Stanchi della mancanza di risposte concrete da parte dell'assessore ai Trasporti e alla Viabilità, Gaetano Cacciola, in una nota congiunta a firma di Lillo Valvieri, Sebastiano Di Mauro e Giuseppe De Leo - rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario dell'associazione "Le vetrine di via Garibaldi" - i commercianti di una delle principali arterie stradali cittadine hanno deciso di protestare realizzando un videomessaggio.

Il presidente Valvieri lamenta: "Abbiamo avuto un confronto con l'assessore Cacciola e con il dirigente alla mobilità urbana, Mario Pizzino, più di un mese fa (VEDI QUI). Da allora non abbiamo più avuto notizie, nonostante ci fosse stato garantito un piano di fattibilità riguardante i parcheggi da realizzare in via Garibaldi". Nel frattempo, per un contatto costante tra le esigenze dei commercianti e quelle degli abitanti della zona, l'associazione "Le vetrine di via Garibaldi" ha dato vita al gruppo Facebook "Miglioriamo Messina", che in pochi giorni ha superato il migliaio di iscritti. "Le nostre attività vanno a sgretolarsi - prosegue Valvieri - e si perde sempre più tempo per risposte che dovrebbero essere immediate. Mai abbiamo vissuto un periodo così duro dal punto di vista economico: delle semplici strisce blu possono fare la differenza e regolamentare la situazione dei nostri clienti. Troviamo assurdo che i cittadini non possano fermarsi senza rischiare multe salate nella zona di via Garibaldi che va dal viale Boccetta al viale Giostra".

In questo periodo di campagna elettorale per le elezioni amministrative del giugno prossimo, l'associazione chiede a tutti i candidati rispetto e attenzione per le centinaia di famiglie che quotidianamente lottano contro la burocrazia solo per portare il pane a casa e garantire un futuro ai propri figli. "Non vogliamo promesse da marinai: tutti noi siamo e saremo uniti per portare avanti le nostre attività ed i nostri progetti senza lasciarci influenzare dall'immobilismo che regna sovrano in questa città. La nostra associazione - aggiunge Valvieri - nasce per sottolineare le mancanze di chi dovrebbe adeguatamente gestire la res publica e per ricordare a tutti quali sono i nostri diritti di commercianti e cittadini". Tra le lamentele dei commercianti della via anche la mancata potatura degli alberi, l'assenza del servizio di derattizzazione, i marciapiedi in molti punti fatiscenti e senza le modifiche ai passaggi pedonali adeguatamente attrezzati anche per i diversamente abili, come invece accaduto per alcune vie del centro città. Valuteremo progetti fattibili per la città: chi sposerà i nostri progetti per l’abbellimento della via, con un arredo urbano differente rispetto a quello proposto recentemente nei pressi del Duomo - conclude il presidente dell'associazione - sarà l'artefice di un bene ultimo per tutti i cittadini".